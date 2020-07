Hoje às 17:45 Facebook

Arcos de Valdevez vai acolher, nos meses de julho e agosto, a quinta edição do evento "Noites no Paço de Giela".

De acordo com o município, o monumento nacional vai ser palco de quatro concertos, "que passam pelo pop, rock, jazz, música erudita e do mundo, instrumental, entre outras, abrindo espaço a sons nacionais e internacionais". Papercutz, Malino, Birds Are Indie e Angélica Salvi são os artistas convidados para noites ao ar livre e gratuitas.

