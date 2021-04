Arcos de Valdevez: populares evitam tragédia em parque de estacionamento

Hoje às 15:58 Facebook

Um homem "na casa dos 50 anos", portador de deficiência física nos membros inferiores, foi salvo de uma tragédia durante a noite desta segunda-feira, dia 12 de abril, na localidade de Paço, União de Freguesias de Guilhadeses e Santar, em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo.

Tudo aconteceu num parque de estacionamento daquela localidade, próximo de um café. O indivíduo terá estado "com uns amigos a beber e entrou no carro já bastante embriagado", acabando por adormecer.

No entanto, a viatura está adaptada a portadores de deficiência física, encontrando-se o acelerador próximo do volante. "Ao adormecer, com a cabeça, o indivíduo accionou o acelerador". E assim ficou. O barulho e o fumo acabaram por chamar a atenção de populares que alertaram os bombeiros.

