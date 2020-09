Arcos de Valdevez reclama redução da portagem na A3 entre Braga e Valença

A Câmara de Arcos de Valdevez aprovou um documento a enviar a várias entidades a solicitar a redução da portagem na A3 entre Braga e Valença, no âmbito do Plano de Redução de Portagens.

A autarquia liderada por João Esteves argumenta que "a A3 é a única autoestrada que serve o interior do Alto Minho".

Ontem também a Comissão Política Distrital do PSD de Viana do Castelo também emitiu um comunicado a lamentar "o adiamento da redução do valor das portagens em várias auto-estradas do país, nas quais estava incluída a A28 Viana-Porto".

A distrital social-democrata, liderada por Olegário Gonçalves, lamenta também que a A3 continue fora do pacote anunciado pelo Governo.