Arcos de Valdevez vai ter "uma aldeia de verão" para cientistas

Uma "aldeia de verão", semelhante às antigas brandas, onde os pastores se instalavam com as suas famílias e o gado durante o estio, vai ser criada em pleno Parque Nacional da Peneda Gerês, em Arcos de Valdevez mas destinada a cientistas.

Trata-se da "Branda Científica de São Bento do Cando", uma estação internacional de investigação que será construída para apoiar trabalhos de investigação na região.

O projeto foi apresentado este sábado pela Associação BIOPOLIS e pela Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez.

Associados à iniciativa, através de um acordo de cooperação, estão as universidades do Porto, Minho, Trás-os-Montes, Vigo e Santiago de Compostela, e os institutos politécnicos de Viana do Castelo e Bragança.

"Respondendo aos desafios da Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030, e do European Green Deal, a Branda Científica de São Bento do Canto apoiará investigação interdisciplinar de suporte no âmbito do restauro da biodiversidade e ecossistemas e da gestão sustentável dos recursos naturais, nomeadamente no domínio das montanhas, que são verdadeiras sentinelas das alterações climáticas", informa o municípiode ArcosdeValdevez, referindo que aquela estrutura apoiará também "a investigação sobre os recursos culturais, que formam parte integral da paisagem no espírito da Convenção Europeia da Paisagem".

Na região onde o projeto vai nascer, são típicos os povoamentos usados por pastores e suas famílias, para se movimentarem com os animais em busca de melhores condições para pastorícia. Existem as Inverneiras (aldeias de inverno) e as Brandas (aldeias de verão).

"Numa versão moderna deste conceito, a branda será uma aldeia de verão para os cientistas do BIOPOLIS e das várias instituições participantes", indica fonte da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, adiantando que a Branda Científica de São Bento do Cando "terá condições para acolher cursos de doutoramento e mestrado de curta duração, trabalho de campo de investigadores, tendo para além dos alojamentos um conjunto de laboratórios de suporte". E será ainda "espaço para apoio a workshops com investigadores".

O projeto será concretizado por via da intervenção "num conjunto de edifícios da Confraria de São Bento do Cando, dando-lhes novos usos e mantendo o apoio sazonal aos peregrinos que acorrem a esta aldeia".

A iniciativa conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), do Ministério da Coesão Territorial, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT.