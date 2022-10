Uma árvore de grande porte caiu, esta sexta-feira, em cima de um carro, em Cabreiro, Arcos de Valdevez., ferindo uma pessoa.

Segundo o Comandante da corporação local de Bombeiros, Filipe Guimarães, do incidente, que ocorreu ao fim da tarde no Lugar da Igreja, resultou um ferido ligeiro, que foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez com quatro operacionais e a GNR.