Câmara de Arcos de Valdevez apoia famílias carenciadas nos encargos com água e saneamento

A Câmara de Arcos de Valdevez vai apoiar as famílias do concelho que estão a passar por dificuldades económicas, nos encargos com água e saneamento.

"As famílias arcuenses com maiores dificuldades económicas vão receber apoio social da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez para fazer face aos encargos com a fatura da água e saneamento", informa a autarquia.

O apoio "assume a natureza de desconto direto na fatura, no montante igual a 100% dos encargos fixos, ou seja, os beneficiários do mesmo, a conceder pela autarquia, não vão pagar tarifas fixas de água e de saneamento".

