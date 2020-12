Câmara de Arcos de Valdevez vai oferecer caixas de vinho aos restaurantes do concelho

Hoje às 15:19 Facebook

De modo a apoiar a restauração e os ​​​​​​​produtores/engarrafadores locais, o Município de Arcos de Valdevez celebrou uma parceria com a AVVEZ - Associação de Vinhos de Arcos de Valdevez com o objetivo de promover os produtos locais, nomeadamente os vinhos do concelho, e apoiar a restauração e os produtores arcuenses.

