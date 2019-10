Carro cai em ravina com 150 metros e condutor sai ileso

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:12 Facebook

Um jovem de 19 anos escapou este sábado praticamente ileso de um despiste e queda numa ravina com 150 metros da viatura que conduzia, em Sistelo, Arcos de Valdevez.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, o acidente ocorreu cerca das 13.12 horas, no lugar da Igreja, na estrada de acesso aos lugares de Porto Cova e Padrão, "com a projeção da viatura numa ravina com mais de 150 metros".

"O condutor, um jovem de 19 anos, oriundo de Aboím das Choças, Arcos de Valdevez, após resgatado e avaliado pelas equipas de socorristas acionadas para este teatro de operações, foi considerado ferido ligeiro tendo sido transportado para o Centro Hospitalar do Alto Minho em Viana do Castelo", informou o Comandante, referindo que a vítima "foi projetada do interior da viatura enquanto esta rolava ravina abaixo".

Prestaram socorro nove operacionais com três viaturas dos Bombeiros locais, a equipa SIV do INEM sediada em Arcos de Valdevez e uma patrulha da GNR.