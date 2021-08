Carro despista-se e cai em ribanceira em Arcos de Valdevez

Um carro despistou-se e caiu, esta noite, a uma ribanceira com cerca de 15 metros em Cabreiro, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do corpo de Bombeiros local, o condutor e único ocupante do automóvel, de 36 anos, ficou encarcerado, mas sofreu apenas ferimentos leves. Já foi retirado do interior da viatura e transportado para o hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi recebido às 23.06 horas para acidente de viação no Lugar de S. Sebastião, freguesia de Cabreiro.

Prestaram socorro os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez com com 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas.