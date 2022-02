Caso de menina atingida por paralelo "foi brincadeira que correu muito mal"

O caso da aluna de 15 anos de Arcos de Valdevez que está em coma há seis dias, após ser atingida com paralelo por uma colega, resultou de uma brincadeira. Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, contactada pelo Jornal de Notícias este sábado, tratou-se de "uma brincadeira que correu muito mal entre as duas colegas já fora da escola".

"Não houve tentativa de agressão. Eram amigas", confirmou a fonte, informando que não foi registada até agora qualquer ocorrência relacionada com o caso ocorrido na segunda-feira, ao início da tarde. Adiantou, no entanto, que "a situação está a ser acompanhada através dos militares da Escola Segura".