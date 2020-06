Chapéus com hélice para distanciar crianças gera controvérsia

Os chapéus oferecidos pelo município de Arcos de Valdevez esta segunda-feira, no Dia da Criança, às crianças do ensino pré-escolar do concelho estão a gerar controvérsia. Têm uma hélice de 1,20 metros que "funciona como uma sugestão amiga de afastamento", segundo descreve aquela autarquia no seu próprio site.

Nas redes sociais multiplicam-se as críticas e comentários favoráveis sobre o chapéu que impede as crianças de se aproximarem umas das outras. "Esta medida é contra o desenvolvimento saudável das crianças", "Santa ignorância! As crianças vão sempre usar aquilo? Se fosse meu não usava e ainda fazia queixa à DGS" e "Coisa ridícula pelo amor de Deus!" são alguns comentários que se podem ler nas publicações do município, onde se vêm crianças com os referidos chapéus.

Há, por outro lado, quem defenda "a boa intenção" da Câmara de Arcos de Valdevez, ao criar um kit com sete peças em polipropileno colorido e que pode ser montado pelas próprias crianças, e que forma uma hélice que é colocada na cabeça.

Foram oferecidos 380 chapéus no âmbito da iniciativa a que foi dado o nome de "Estamos de volta".

O JN tentou contactar o autarca João Esteves, mas tal não foi possível até ao momento.