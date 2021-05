Seis crianças feridas em acidente com autocarro escolar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:57 Facebook

Uma colisão entre um autocarro escolar e dois veículos ligeiros de passageiros na Estrada Nacional 202, em Cabana Maior, Arcos de Valdevez, provocou, esta terça-feira de manhã, oito feridos.

Segundo fonte do corpo de Bombeiros local, trata-se de um acidente que ocorreu às 7.54 horas envolvendo um pesado que procedia de Soajo, transportando alunos de vários níveis de ensino para a vila de Arcos.

Os feridos são seis crianças, com idades entre 11 e 13 anos, e os condutores das duas viaturas ligeiros envolvidas na colisão: uma mulher de 20 anos e um homem de 40. Quatro foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo e outras para o hospital de Ponte de Lima. A Estrada Nacional 202 está cortada ao trânsito.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, estão envolvidos no socorro 15 operacionais com seis viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, a SIV de Ponte de Lima, e a GNR.