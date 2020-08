Cinco homens feridos em colisão rodoviária em Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:47 Facebook

Cinco feridos, um deles grave, todos do sexo masculino, com idades entre 20 e 30 anos, resultaram da colisão entre uma carrinha e um veículo de passageiros, esta terça-feira, cerca das 17.40, num acesso ao IC28 em Pacô, Arcos de Valdevez.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, "tudo indica que o acidente muito aparatoso ocorreu quando uma carrinha de caixa aberta, onde seguiam três eletricistas, não parou num stop, e foi albarroada pela viatura de passageiros, ocupada por dois jovens".

Um deles, de 25 anos, ficou ferido com gravidade. Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.

Estiveram envolvidos no socorro 20 operacionais com nove veículos dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, a SIV de Arcos e GNR.