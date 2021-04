Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:37 Facebook

Um aparatoso acidente envolveu, esta quinta-feira, um automóvel e um trator, em Paçô, Arcos de Valdevez, provocando dois feridos leves.

Segundo fonte do corpo de Bombeiros local, o sinistro ocorreu às 7.50 horas na Estrada Nacional 101 e ficaram feridos um homem e uma mulher. As vítimas foram transportadas para o hospital Viana do Castelo.

Prestaram socorro 12 operacionais com 4 viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, a SIV local, a VMER do Alto Minho e 4 patrulhas da GNR com 8 militares.