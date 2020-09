Comandante dos Bombeiros ferido em combate a incêndio em churrasqueira

O Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez ficou ferido, esta terça-feira à tarde, durante o combate a um incêndio num restaurante churrasqueira daquela localidade.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo indicou que o alerta foi dado às 18 horas e que "o fogo destruiu a cobertura e o interior do estabelecimento, que ficou impossibilitado de funcionar".

Segundo informação da própria corporação de Bombeiros de Arcos de Valdevez, "não houve feridos entre os colaboradores da churrasqueira. A lamentar há os ferimentos na clavícula/ombro do nosso Comandante, Filipe Guimarães, resultante de uma queda no combate ao incêndio".

Na ocorrência estiveram 19 bombeiros, apoiados por quatro viaturas.