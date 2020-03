Dois feridos graves em evento de motos todo-o-terreno

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:03 Facebook

Dois participantes do ArcosTT, um passeio de motos todo-o-terreno, em Arcos de Valdevez, ficaram este sábado em estado grave após despistes.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), durante o evento ocorreram dois despistes, um às 11.33 horas, em Morilhões, São Paio, e outro às 14.58 horas, em Coutada, Giela.

As vítimas, dois homens com 32 e 58 anos, foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.

Durante o dia, além destes feridos com maior gravidade, mais seis pessoas foram assistidas devido a ferimentos leves sofridos durante o evento.

O ArcosTT, um passeio de motos de duas e quatro rodas em Arcos de Valdevez, cumpre este ano a sua 22.ª edição com 1400 participações. O evento é organizado pelo Moto Clube de Arcos de Valdevez, com o apoio da Câmara Municipal local. E nesta edição presta homenagem a Paulo Gonçalves, que faleceu no Rali Dakar. O piloto era um "embaixador" do Arcos TT.