Dois mortos numa colisão frontal em Arcos de Valdevez

Dois mortos é o resultado de uma colisão frontal ocorrida na tarde desta quinta-feira entre dois veículos ligeiros de passageiros no IC28, em Arcos de Valdevez. Segundo o Comandante do corpo de Bombeiros local, Filipe Guimarães, as vítimas, do sexo masculino, são os condutores das viaturas envolvidas no sinistro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, informou que o alerta para a ocorrência foi dado às 17.50 horas. O acidente obrigou ao corte total da via, que ainda se mantinha pelas 20.15 horas.

Envolvidos no socorro estão 40 operacionais com 17 viaturas das corporações de Bombeiros e SIV de Arcos de Valdevez e Ponte de Lima, VMER do Alto Minho e GNR.