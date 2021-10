Duas mulheres desorientadas com mau tempo resgatadas pelos bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez resgataram, este sábado à tarde, em Sistelo, duas mulheres que se desorientaram num trilho por causa do mau tempo.

As caminhantes, com 28 e 40 anos, percorriam o trilho Glaciar, entre Sistelo e a Branda do Furado, quando "começaram a perder visibilidade, devido ao agravamento das condições meteorológicas", segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

"Pediram ajuda pelo 112 cerca das 16.40 horas", acrescentou, referindo que o resgate envolveu "três elementos dos bombeiros, apoiados por um viatura, um popular residente em Sistelo e uma patrulha da GNR".

As mulheres não sofreram qualquer ferimento e foram conduzidas a salvo até à sua viatura. "Felizmente não houve necessidade de cuidados médicos", acrescentou a mesma fonte.