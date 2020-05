Ecovia do Vez tem novo percurso

Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ecovia em Arcos de Valdevez vai ter um novo percurso graças à ampliação prevista entre o Poço das Caldeiras e S. Sebastião, numa extensão de 1850 metros.

Trata-se de um percurso que segue ao longo da margem direita do rio Lima, do limite concelhio, em Jolda S. Paio até ao lugar de Gandara, freguesia de Santar, bem como, pela margem direita do Rio Vez, limitada a norte pela aldeia de Sistelo e a sul pelo lugar de Prova, freguesia de Paçô.

A Câmara Municipal prevê a melhoria da Ecovia do Vez através da criação de um troço, permitindo a ligação entre o Poço das Caldeiras, freguesia de Loureda, e S. Sebastião, freguesia de Cabreiro.

Leia mais em AltoMinho TV