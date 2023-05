Expovez regressa para promover atividades económicas do Alto Minho

A vila de Arcos de Valdevez volta a receber, entre a próxima sexta-feira e domingo, o certame Expovez, vocacionado para a promoção das atividades económicas do Alto Minho.

A feira, que vai cumprir a sua 21.ª edição, reunirá no mesmo espaço 132 expositores, 87 dos quais dos setores do comércio, serviços e indústria, 12 da agricultura e 18 de artesanato e produtos locais, além de 15 de restaurantes. A animação contará com nomes como Sons do Minho (5 maio) e Bárbara Bandeira (6 de maio), tunas e dj's.

"É a grande feira de atividade económica do Alto Minho. Envolve todos os setores de atividade, desde a indústria, aos comércios e serviços, ao artesanato e ao mundo rural", afirmou João Manuel Esteves, presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez, uma das entidades parceiras da organização do evento, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (ACIAB), Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca e a Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima (ARDAL).

O centro de exposições de Arcos de Valdevez será palco da feira: o espaço interior contará com expositores de comércio, serviços e indústria; e o exterior com exposições de produtos locais, artesanato e turismo de natureza, principalmente no âmbito do Parque Nacional Peneda Gerês (PNPG). No setor agrícola, destaque para uma quinta pedagógica, com a participação de alguns produtores de espécies bovinas, ovinos, caprinas e aves autóctones, assim como horta e maquinaria agrícola.

O certame também tem espaço dedicado à gastronomia, com tasquinhas de petiscos e vinhos verdes.