Festival Sons do Vez regressa em fevereiro com 12 projetos nacionais

Doze projetos que marcam a história da música nacional vão compor o cartaz da próxima edição do festival Sons do Vez, que regressa em fevereiro a Arcos de Valdevez.

A 21.ª edição do festival, que vai decorrer na Casa das Artes, de 4 de fevereiro a 25 de março, inclui nomes como TAXI, HMB, The Black Mamba e Rita Vian. Os concertos decorrem ao sábado.

"A Casa das Artes arcuense propõe um alinhamento de 12 projetos, numa filosofia eclética, mas atenta à História e às novas dinâmicas sonoras, assumindo, sem temores, a responsabilidade de ser o primeiro evento do ano que celebra a música nacional", afirma Nuno Soares, diretor do festival e responsável pela programação da Casa das Artes de Arcos de Valdevez.

O Sons do Vez começa a 4 de fevereiro com um concerto dos HMB.

A 11 de fevereiro, vão atuar Rita Vian e os Stick & Rope Band.

Sam The Kid, acompanhado das rimas de Beware Jack num concerto especial de Classe Crua, tem atuação marcada para dia 18.

Seguem-se a 25, Ardours e TAXI.

No dia 4 de março, atuam os The Black Mamba.

No sábado seguinte, a 11 de março, atuação dupla com o cantautor Valter Lobo e o guitarrista Manuel de Oliveira. E os Dapunksportif têm concerto previsto no Sons de Vez em 18 de março.

O festival encerra em 25 de março, com Frankie Chavez.

No Auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez estará patente uma exposição fotográfica com a compilação dos momentos mais marcantes da edição anterior. Este ano será igualmente apresentada uma intervenção plástica ao vivo, que homenageará os nomes e projetos que constituíram estes 21 anos do Sons.

Os bilhetes ficam disponíveis para compra na semana de cada espetáculo, por chamada para o número de telefone da Casa das Artes.