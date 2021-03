Flores em vez de panados para as mulheres de Prozelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:06 Facebook

"Prozelo terra tão linda, conheço desde criança/ Todas as mulheres são belas, que nos enchem de esperança/ As flores que oferecemos é com muita alegria/ Um gesto de amizade da Junta de Freguesia".

O poema do cantor popular Carlos Rodrigues, de Arcos de Valdevez, foi replicado num pequeno cartão, no domingo, preso a cerca de 500 flores, que foram distribuídas pelas mulheres da aldeia de Prozelo, naquele concelho.

A iniciativa, que assina o Dia Internacional da Mulher, que hoje se celebra, substituiu um almoço que se realiza naquela freguesia há 12 anos pela mão da Junta, com os homens a cozinhar panados com arroz de feijão, para cerca de 250 mulheres.

Com a pandemia, as senhoras tiveram de ficar em casa, mas forma surpreendidas com a oferta à sua porta de uma flor e de um poema. Os mensageiros foram o presidente, o secretário e a tesoureira da Junta.

"É sempre bom que se lembrem da gente. Se há um dia para várias coisas, que haja também para a mulher", disse sorridente Maria Dantas Rodrigues, de 79 anos, após receber uma geribera cor de laranja e ouvir César Pinto, secretário da Junta, declamar-lhe o poema. "Sinto orgulho em ser mulher. Sempre gostei de ser boa filha, boa esposa e boa mãe", comentou.

O dia ensolarado ajudou à tarefa da Junta. "Este seria o décimo segundo ano em que iríamos fazer o nosso almoço e não queremos que a data entre no esquecimento. O tema da igualdade de género é muito importante nos dias de hoje", comentou César Pinto, referindo que as mentalidades da aldeia já mudaram. "Nunca no nosso executivo houve mulheres e hoje já as temos na Junta e na Assembleia de freguesia", disse,

Sónia Esteves, a tesoureira, também dá nota positiva aos efeitos que a realização do almoço no feminino tem tido no modo de pensar das mulheres da aldeia. "Há 10 anos, quando abordávamos as senhoras sobre a possibilidade de se juntarem a nós, num domingo, num almoço, algumas das respostas eram: nem pensar, quem é que vai cozinhar para o meu marido? Hoje já é diferente e essa mudança de mentalidade é muito importante", afirmou.