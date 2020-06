GNR desmobilizou encontro espontâneo de concertinas em Arcos de Valdevez

A GNR demoveu este domingo de atuar na via pública os participantes de um encontro espontâneo de concertinas, que acontece todos os domingos na vila de Arcos de Valdevez. A tradição costuma juntar público a dançar à roda dos tocadores e estava suspensa devido à pandemia.

Segundo um comunicado divulgado esta noite pelo Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, aquela força de segurança interveio no encontro de concertinas que, todos os domingos, decorre junto ao Campo do Trasladário, para evitar aglomerados. E as suas indicações foram acatadas de forma pacífica.

"Não obstante tal tradição da vila minhota de Arcos de Valdevez, a atual situação epidemiológica em Portugal causada pela pandemia COVID-19 tem exigido do Governo a aprovação de medidas extraordinárias com vista a prevenir a transmissão do vírus, não sendo, a título exemplificativo, permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 20", indica o comunicado da GNR, referindo que

"No presente dia, o Destacamento Territorial de Arcos de Valdevez, e tendo por base as normas legais vigentes, sensibilizou os principais intervenientes de tais concentrações de danças e cantares para o cumprimento de tais preceitos legais". Informa ainda que "os populares presentes adotaram uma conduta cooperante, acatando e respeitando as medidas restritivas impostas e as orientações emanadas pelos militares".