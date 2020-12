Homem atropelado por cilindro ao pavimentar estrada em Arcos de Valdevez

Um trabalhador da construção civil de 28 anos foi atropelado esta quinta-feira, cerca das 10.27 horas, por uma máquina pavimentadora numa obra na Estrada Nacional 101 em Arcos de Valdevez.

Segundo relatou o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, a vítima foi colhida pela máquina, que estava a ser manobrada por um colega de trabalho. "O operador que estava a manusear a máquina, não se sabe como, apanhou o colega. Passou-lhe por cima das pernas", adiantou.

O acidente de trabalho aconteceu na zona urbana da freguesia de Parada, em Arcos de Valdevez, onde decorrem obras de pavimentação de um troço da EN101. A vítima, residente em Ponte da Barca e trabalhador de uma empresa do mesmo concelho, foi transportada para o hospital de Braga.

Estiveram no local, oito operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) local, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e uma patrulha da GNR. O acidente foi comunicado à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).