Homem de 87 anos ferido com gravidade após despiste de viatura

Um homem de 87 anos ficou, esta quinta-feira, ferido com gravidade na sequência de um acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional (EN) 101, lugar da Prova, freguesia de Paçô, em Arcos de Valdevez.

Segundo os bombeiros de Arcos de Valdevez, a vítima era o condutor de um automóvel que se despistou e embateu numa árvore. "Da colisão resultou um ferido grave, do sexo masculino, com 87 anos, transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo", refere a corporação.

