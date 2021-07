Homem em estado grave após queda de telhado em Arcos de Valdevez

Um homem com 54 anos ficou esta quinta-feira em estado grave, após cair de um telhado de uma altura "com cerca de seis metros", em Oliveira, Arcos de Valdevez.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, a vítima "sofreu um traumatismo cranioencefálico grave" e foi transportada para o hospital de Braga.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta recebido foi às 8.54 horas para um acidente de trabalho no Lugar de Travassos, Oliveira, Arcos de Valdevez. Foram mobilizados para o socorro oito operacionais da corporação de Bombeiros local, SIV de Ponte de Lima e VMER do Alto Minho.