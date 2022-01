Homem encontrado morto em ribeiro de Arcos de Valdevez

Um homem com cerca de 60 anos foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, num ribeiro, no centro da vila de Arcos de Valdevez.

Segundo o Comandante do corpo de Bombeiros local, Filipe Guimarães, suspeita-se que a vítima possa ter sofrido uma queda, de "uma altura de cerca de quatro metros", para o ribeiro de Vila Fonche, no domingo à noite.

"Apresentava ferimentos visíveis na cabeça e não estava totalmente submerso", descreveu, referindo que "uma mulher residente naquela zona contou que ouviu gritos de socorro ontem à noite, espreitou à janela mas não identificou ninguém e ignorou". "Pensamos que possa ter alguma relação com a situação", disse o Comandante Filipe Guimarães.

O alerta para a presença de um cadáver do sexo masculino, no ribeiro, foi dado por um popular esta manhã, cerca das 9.30 horas. O local fica situado no centro da vila de Arcos de Valdevez, nas imediações do quartel de Bombeiros.

No socorro estiveram envolvidos seis operacionais com duas viaturas daquela corporação e também meios da GNR. O cadáver foi removido para o IML de Viana do Castelo.