Homem morre em incêndio numa oficina de motos em Arcos de Valdevez

Um jovem de 25 anos morreu num incêndio esta madrugada numa oficina de mecânica em Parada, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o fogo, para já de origem desconhecida, deflagrou cerca das 2.30 horas e destruiu totalmente a oficina.

Há registo de entrada também no serviço de urgência do hospital de Ponte de Lima de uma mulher com queimaduras.

O incêndio exigiu a tomada de medidas de prevenção devido à proximidade de um posto de abastecimento de combustíveis.

A Estrada Nacional 101 foi encerrada ao trânsito na zona da União de Freguesias de São Salvador, Vila Fonche e Parada.

No local estiveram 33 operacionais dos Bombeiros de Arcos de Valdevez Ponte da Barca e Monção, e o Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Viana do Castelo.

A SIV (Ambulância de Suporte Imediato de Vida) de Arcos de Valdevez, patrulhas da GNR e também a Polícia Judiciária. A ocorrência foi encerrada cerca das 6.30 horas.

A vítima mortal residia no concelho de Arcos de Valdevez.