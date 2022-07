Hotel em solar cria 35 empregos em Arcos de Valdevez

Investimento de 4,1 milhões recupera antigo palacete barroco, que estava devoluto. É a primeira unidade de cinco estrelas no concelho.

Um novo hotel de luxo entrou esta sexta-feira em funcionamento no antigo palacete da Quinta do Requeijo, em Giela, Arcos de Valdevez. A unidade de 5 estrelas criou 35 postos de trabalho e representa um investimento de cerca de 4,1 milhões de euros do Grupo Luna Hotels & Resorts. Resultou da recuperação de um imóvel histórico (meados do século XVIII), que se encontrava devoluto, e pertenceu por último à Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que o tinha adquirido por meio milhão de euros em 2002.

O novo hotel com a designação de "Solar do Requeijo", é composto por 27 quartos e suites, sendo 12 no edifício principal e 15 num edifício complementar de estilo contemporâneo, ligado à casa solarenga por passagens subterrâneas.

Foi inaugurado com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que enfatizou "a importância deste investimento numa zona cada vez mais procurada a nível nacional e internacional". E trata-se do segundo investimento do mesmo grupo hoteleiro, que possui a escassos metros do novo, um hotel de quatro estrelas, o Luna Arcos Hotel.

Esplendor

Segundo o presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, João Esteves, a nova unidade é a primeira daquele concelho, com a classificação de 5 estrelas, e assume um papel "diferenciador" na região do Alto Minho.

"Estamos a falar de um hotel de luxo, que cria emprego, cria rendimento e há de ser um promotor do turismo", declarou o autarca, afirmando-se convicto que, além de constituir "mais um motivo de visita" àquele território, o Solar do Requeijo "será um estimulo e incentivo ao aparecimento de outros investimentos na área do turismo".

O imóvel classificado como de Interesse Público está descrito na página oficial do Sistema de Informação para o Património Histórico (SIPA), do Governo, como um "palacete barroco, integrando-se planimetricamente na tipologia de casa que coloca duas torres nas extremidades", e que constitui "um dos solares barrocos mais representativos do Alto Minho, tendo exercido influência noutros da região".

O imóvel possui também uma capela de estilo Rocaille, que foi erigida em honra de São Francisco Xavier. "Para nós é uma enorme satisfação saber que aquele edifício foi recuperado e voltou a ter o esplendor de outras épocas", destaca João Esteves, recordando: "A casa que hoje é este hotel já foi cartaz de promoção do Turismo de Portugal".