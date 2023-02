Incêndio em Arcos de Valdevez deixa seis pessoas desalojadas

Seis pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio numa habitação, esta terça-feira à noite, em Távora S. Vicente, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foi recebido um alerta às 20.55 horas para incêndio em duas habitações geminadas. À chegada ao local, os meios depararam-se com uma delas totalmente tomada pelo fogo e terão intervindo na segunda residência, que acabou por ser salva das chamas.

A primeira ficou sem quaisquer condições de ser habitada, pelo que os moradores tiveram de ser realojados. Não há feridos a registar.

No local estiveram 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, e meios da GNR e Proteção Civil municipal.