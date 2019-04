120 casos de crianças vítimas de maus-tratos sinalizados em Arcos de Valdevez

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 10:01, atualizado às 10:03 Facebook

No mês de prevenção dos maus-tratos na infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arcos de Valdevez alerta para o constante aumento de ano para ano de casos sinalizados e diz que, neste momento, existem 120 processos ativos.

Os números foram dados pela presidente da Comissão no âmbito de uma ação de sensibilização à população feita por 15 crianças vestidas de militares da GNR que participaram numa Operação STOP durante esta quinta-feira, no concelho de Arcos de Valdevez.

Segundo a responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens "as crianças são as que estão mais sensibilizadas para esta problemática daí serem elas a passar a mensagem aos adultos". "Este ano registou-se um aumento do número de crianças sinalizadas comparativamente ao ano anterior fruto, em grande parte, de casos de violência doméstica", explica.

O Cabo António Silva da GNR de Arcos de Valdevez considera que começa a haver uma preocupação cada vez maior face a este problema. "Temos que entender que se estas crianças são sinalizadas é porque o motivo é real e todos nós temos que fazer alguma coisa. Temos muitas queixas e são queixas que muitas vezes surgem na sequência de casos de violência doméstica. Claro que há sempre crianças que vão assistindo a determinadas situações e essas situações vão fazendo com que estas crianças não falem e se não for com estas ações de prevenção para eles sentirem que há proximidade da nossa parte, que os polícias estão cá não só para punir, mas também para prevenir e ajudar, fazendo com que esta proximidade que se cria seja importante para que denunciem", afirma.

Rita de oito anos, Ana de 12 e Andreia de 14 anos foram algumas das crianças que participaram na iniciativa promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e pela GNR de Arcos de Valdevez. Estas crianças alertaram a população para a necessidade de denunciar os casos que conheçam, distribuíram folhetos informativos e ainda uma fita azul, símbolo deste mês de abril de prevenção dos maus-tratos na infância.