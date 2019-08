Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:12 Facebook

Um ferido grave e dois leves foi o resultado de um acidente rodoviário ocorrido às 04.52 horas de hoje, em Aguiã, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, tratou-se do despiste de uma viatura.

As vítimas foram transportadas para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo. Prestaram socorro os Bombeiros de Arcos de Valdevez, com 15 operacionais e seis viaturas, INEM e GNR.