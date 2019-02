Águas do Norte investe cerca de 3,7 ME em água e saneamento

Hoje às 19:34 Facebook

A empresa Águas do Norte consignou uma obra de 2,5 milhões de euros para abastecimento de água a várias freguesias de Arcos de Valdevez e tem, em conclusão, uma outra, no valor de mais 1,2 milhões de euros.

Em comunicado, a Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, informou que a obra agora consignada tem um prazo de execução de 365 dias e pretende assegurar a "ligação de Jorge a Vilar de Lobos, Vilarinho do Souto e Ermelo e A ligação de Morilhões ao Vale".

