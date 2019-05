Alunos das escolas de Arcos de Valdevez saem à rua em protesto pelo ambiente

Andreia Fernandes Hoje às 19:00 Facebook

Os alunos de Arcos de Valdevez juntaram-se às ações que se realizaram a nível nacional e internacional de protesto em prol do Planeta Terra e também demonstraram o seu descontentamento face às políticas sem sucesso exigindo medidas concretas para travar a crise climática.

Algumas centenas de alunos percorreram as ruas do centro da vila de Arcos de Valdevez e na Praça Municipal, em frente à Câmara foram recebidos pelo presidente João Manuel Esteves que se juntou à manifestação apelando aos jovens arcuenses que "olhem pelo concelho rico em património ambiental, com valores naturais únicos".

De acordo com o manifesto desta iniciativa, "a greve climática estudantil é um movimento político-apartidário, descentralizado e pacífico". Os jovens exigem que seja proibida a exploração de combustíveis fósseis em Portugal, encerramento das centrais elétricas a carvão de Sines e do Pego, o uso de 100 por cento de energias renováveis e neutralidade carbónica até 2030, melhores transportes públicos e menos agricultura intensiva.

Com cartazes que já se tornaram comuns nestas manifestações com frases como "Não existe Planeta B" ou "O clima mudou agora é a nossa vez", os jovens arcuenses mostraram não estar indiferentes a este movimento.

Para aos jovens do Agrupamento de Escolas de Valdevez este motivo é mais do que suficiente para sair à rua e mostrar à população que é preciso fazer mais pelo ambiente e são unânimes em defender que é necessário mudar comportamentos para que o futuro possa estar assegurado.

O presidente da autarquia João Manuel Esteves defendeu ainda junto dos jovens que é preciso continuar a trilhar o caminho de valorização do património, de promoção do equilíbrio entre o Homem e a Natureza, e que só assim se poderá preservar o património natural que existirá no futuro.