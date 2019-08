Animais aprisionados em ecovia resgatados por bombeiros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:52 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez resgataram, na quarta-feira, três bovinos, que ficaram retidos na ecovia que atravessa aquele município.

O Comandante da corporação, Filipe Guimarães, contou na sua página de Facebook que os animais entraram no troço da ecovia, numa zona "de passadiços, com forte inclinação", entre os lugares da Sra. dos Aflitos em Sistelo e S. Sebastião em Cabreiro. E que com o "piso completamente escorregadio", devido à chuva, os animais acabaram por cair e ficar imobilizados na via em madeira.

"Naturalmente que foi uma operação complexa e demorada para retirar os animais um a um até terreno firme", descreveu Filipe Guimarães, que referiu na publicação que os bombeiros "foram acionados via CONOR" para acorrer àquela situação.

O Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, fez também um alerta aos proprietários de animais da região para que "em dias de chuvas evitem o acesso dos animais à ecovia, pois neste local existem algumas ravinas que podem ser fatais". E parabenizou os operacionais, que participaram no resgate, "pela bravura e pela descida bem-sucedida dos animais até terreno firme". "Apanharam uma valente molha mas valeu a pena", concluiu.