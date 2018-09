Hoje às 12:18, atualizado às 12:19 Facebook

O Paço de Giela, em Arcos de Valdevez, vai receber o primeiro encontro ibérico de esgrima medieval, nos dias 22 e 23 de setembro.

Na zona envolvente a este monumento será desenvolvido um acampamento histórico de quotidianos civil e militar, no qual será disponibilizado um conjunto de atividades, nomeadamente tiro com arco com possibilidade de experimentação pelo público, treinos de esgrima abertos ao público, torneios de armas, entre outras.

