Arcos de Valdevez vai receber mais de 700 atletas para torneio de futebol infantil

Nos dias 10, 15 e 16 de junho, Arcos de Valdevez vai ser palco da terceira edição do torneio de futebol infantil Revolution CUP.

Neste evento desportivo que, segundo a organização, tem vindo a crescer de ano para ano, vão estar presentes 60 equipas de vários pontos do país, com mais de 700 atletas, dos escalões de Sub-7, Sub-9 e Sub-11 e vão realizar-se cerca de 200 jogos, nos três dias de evento.

Um torneio que tem vindo a ganhar cada vez mais dimensão, com jogos a acontecerem nos dois Estádios Municipais de Arcos de Valdevez, e que conta este ano com a participação de clubes como o F. C. Porto, SL Benfica, Sporting, SC Braga, Vitória SC, Boavista, Rio Ave, Académica de Coimbra, para além da presença de clubes regionais como AF Ponte Lima, AD Ponte da Barca, Atlético dos Arcos, ARC Paçô, ARC Guilhadeses, ADECAS, e ainda da vizinha Galiza.

Para a organização, o torneio Revolution Cup tem como "principal objetivo proporcionar aos participantes momentos de lazer e entretenimento através da prática desportiva, promover a modalidade de forma a rentabilizar as infraestruturas desportivas existentes em Arcos de Valdevez". Além disso, é fulcral para a organização promover uma "convivência salutar entre as equipas de forma a continuar a educar para a não violência no desporto".