Arcos TT bate novo recorde e faz a terra tremer em Arcos de Valdevez

Idalina Casal Hoje às 15:09



Mais de 1300 motociclistas bateram um novo recorde no Arcos TT, o maior passeio de motos todo terreno de duas e quatro rodas da Europa, que se realizou este sábado, no concelho de Arcos de Valdevez.

Este ano, cumpriu-se a 20ª edição do evento que tem vindo a tornar-se uma referência internacional e atrai participantes de todo o país e estrangeiro, designadamente, das comunidades arcuenses em França. Nesta edição, participaram motociclistas de 16 países.

A concentração fez-se no parque da Ponte Nova e o barulho foi ensurdecedor com as centenas de motas a arrancar para o passeio de 90 quilómetros por 21 freguesias do concelho. O S. Pedro parece ter-se associado à festa e afastou a chuva de Arcos de Valdevez na hora da partida. "Este evento já é conhecido como o terramoto de Arcos de Valdevez", afirmou Filipe Guimarães, presidente do Moto Clube de Arcos de Valdevez, responsável pela organização.

"Há milhares de pessoas espalhadas ao longo do percurso, a zona de espetáculo faz lembrar as plateias do Rali de Portugal, está a ser fantástico", assegurou. Com o novo recorde de participantes batido, Filipe Guimarães arriscou mesmo a dizer que este ano o Arcos TT tornou-se num dos maiores passeios de mota do mundo.

A escolha do percurso é feita propositadamente pelas zonas que são "autênticos postais" de Arcos de Valdevez e "onde as características do terreno se adequam aos amantes da modalidade", explicou. "Este ano, não era nosso objetivo apostar muito nas características da dureza do terreno, mas as condições climatéricas fizeram com que a dificuldade passasse de alta a extrema em alguns troços", admitiu.

O Arcos TT surgiu a 10 de março de 1999 por vontade de um conjunto de "carolas", entre os quais estava Filipe Guimarães que é também o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez. "Eu e mais cinco amigos fizemos o primeiro evento por brincadeira e juntamos 45 motas na primeira edição e a partir daí foi sempre a crescer. Atualmente este é o evento que deixa mais retorno económico no concelho, apesar de se realizar em época baixa", garante.

Em ano de 20º aniversário, para além da habitual camisola oficial, de todo o apoio logístico dado ao longo da prova, do jantar celebrativo e do DVD com o filme entregue por correio na morada indicada aquando da inscrição, os participantes ficaram ainda habilitados ao sorteio de três motos todo-o-terreno AJP.