"Boas perspetivas" para controlar o incêndio em Arcos de Valdevez

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira no Lugar de Cunhas, no Soajo, em Arcos de Valdevez ainda se encontra ativo, mas as perspetivas de ser controlado são boas, indicou o comandante dos Bombeiros Voluntários dos Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães.

"As operações de combate estão a correr bem e o incêndio está a ceder. Temos neste momento um meio aéreo que começou a auxiliar-nos e contamos ter isto arrumado durante a manhã", afirmou o comandante, referindo que não há povoações em risco. "Se o fogo tivesse atravessado a estrada, era provável que tivéssemos que evacuar o Lugar de Cunhas, mas como o pessoal foi rápido e trabalhou bem não foi necessário. As operações correram bem durante a noite, porque o vento, apesar de ser intenso, estava a favor", referiu.

O incêndio deflagrou numa zona de escarpas no lugar de Cunhas e alastrou para o lugar de Campo Grande. Já teve duas frentes ativas, mas entretanto ficou apenas com uma, num local em que o acesso é bastante difícil. Apesar disso, equipas apeadas conseguiram descer os declives "e fechar os flancos até ao rio", acrescentou Filipe Guimarães.

Ao início da manhã deste sábado, encontravam-se 71 operacionais dos Bombeiros Voluntários dos Arcos de Valdevez e do Beato, da Força Especial de Bombeiros e dos GIPS da GNR envolvidos no combate a este fogo.

O incêndio que deflagrou no lugar de Parada, na freguesia de Lindoso, também nesta sexta-feira, entrou em fase de rescaldo, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo.