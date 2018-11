Bombeiros resgatam vaca de buraco em Arcos de Valdevez

Idalina Casal Hoje às 17:00 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez resgataram uma vaca de um buraco de grandes dimensões, este domingo, na freguesia de Monte Redondo.

A vaca foi encontrada perto do lugar da Igreja "num buraco de enormes dimensões, com mais de oito metros de comprimento, cinco metros de largura e cerca de seis metros de profundidade, o que evidenciou logo à partida a necessidade de empenhamento de uma máquina mini-giratória para criar um acesso que serviria de caminho para a saída do animal", explicou o comandante dos Bombeiros, Filipe Guimarães.

A operação de resgate implicou a mobilização de uma equipa de Salvamento e Resgate em Grande Ângulo e uma viatura de apoio.

"Foi uma operação perigosa e arriscada uma vez que o animal era bravo e não lidava muito bem com a presença dos humanos junto a si, havendo, por isso, a necessidade de os operacionais recriarem quase uma "pega de touros" para colocarem uma corda e depois procederam ao seu encaminhamento para fora do buraco", acrescentou o comandante.

Um bombeiro acabou ferido sem gravidade na operação de resgate e foi assistido no local pelos colegas, não sendo necessário ir ao hospital.

"Após o resgate e por não ter brinco de identificação, o animal foi libertado e seguiu rumo ao seu habitat nos montes das redondezas deste local", indicou Filipe Guimarães.

Nesta operação estiveram envolvidos sete operacionais, três viaturas e uma máquina mini-giratória.