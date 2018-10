Bombeiros resgataram duas espanholas perdidas em trilho nos Arcos de Valdevez

Idalina Casal Ontem às 23:50 Facebook

Twitter

Duas cidadãs espanholas de 35 e 38 anos foram resgatadas este sábado pelos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez depois de se terem enganado no percurso de um trilho.

De acordo com o comandante dos Bombeiros, Filipe Guimarães, "estas duas mulheres encontravam-se a fazer um trilho que inicia no lugar de Porto Cova até Sistelo e depois de cerca de dois quilómetros, numa zona onde o percurso se cruza com outro trilho, entraram no trilho do Glaciar e Alto Vez ao contrário, tendo ficado sem referências de orientação". Elas acabaram pedir socorro através do 112 espanhol para regressarem a Sistelo, tendo os bombeiros de Arcos de Valdevez recebido o alerta às 20.40 horas.

"Com a missão de resgate delineada os operacionais rapidamente iniciaram o varrimento dos dois trilhos conseguindo localizar as duas caminheiras espanholas ao fim de cerca de duas horas e 10 minutos após o seu pedido de socorro", informou o comandante.

Nesta operação de resgate foram mobilizados sete bombeiros apoiados por três viaturas.