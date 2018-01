Bombeiros vão ser os reis do Carnaval em Arcos de Valdevez

Idalina Casal Hoje às 16:31 Facebook

Um bombeiro e uma bombeira da corporação de Voluntários de Arcos de Valdevez vão ser os reis do desfile de Carnaval na vila, que já está a organizar aquele que diz ser o "maior e melhor corso carnavalesco do norte do país".

A organização do desfile, a cargo da Associação Folia e da Câmara de Arcos de Valdevez, decidiu, pela primeira vez, incutir um cariz solidário ao Carnaval, dando um euro aos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez por cada figurante inscrito no desfile.

"Os bombeiros já são os reis quando nos ajudam e desta vez vão ter mais esse pódio de aparecer como reis do Carnaval", sublinhou o autarca arcuense, João Esteves.

A escolha dos bombeiros que vão ser os reis do Carnaval ainda não está feita, mas o comando da corporação vai decidir nos próximos dias. "Foi uma surpresa para nós terem decidido fazer de um bombeiro e uma bombeira reis do desfile. Eu vou lançar o desafio num grupo interno que temos no Facebook para saber quem serão os 'artistas'", explicou Filipe Guimarães, comandante da corporação, agradecendo o gesto de "respeito" e "reconhecimento" por parte da organização do Carnaval. "Gostava que a participação no evento fosse tão grande como aquela que nós servimos", acrescentou.

Rui Aguiam, da Associação Folia, sublinhou que as expectativas do desfile têm vindo a crescer todos os anos. "O nosso objetivo são cinco mil figurantes para podermos dar aos bombeiros cinco mil euros. Mas o presidente dos Bombeiros diz que o objetivo deles são dez mil", brincou o responsável da Folia, que habitualmente se disfarça de palhaço e é um dos mais interventivos figurantes do corso carnavalesco.

"Queremos ser o maior corso carnavalesco do país porque do norte já somos", garantiu, sem pejo, apelando à vinda de participantes de todo o país e de Espanha. "É a primeira vez que organizamos um Carnaval solidário e vai no sentido das palavras do presidente da República que, na mensagem de Ano Novo, disse que era necessário reinventar o país. O que nós fizemos foi reinventar o Carnaval, mantendo a cor, alegria, diversão, mas com a vertente solidária de apoio aos bombeiros", reforçou Aguiam, que protagoniza um vídeo de apelo à participação que já circula pelas redes sociais.

Mais de 20 associações de Arcos de Valdevez estão mobilizadas para participar no Carnaval, na tarde de terça-feira, dia 13 de fevereiro, mantendo-se o mesmo itinerário dos anos anteriores.

As rusgas populares, ambiente, incêndios, palhaços ou sátira referente à entrada de animais em restaurantes são algumas da temáticas já desvendadas para os carros alegóricos.

Preocupação com incêndios industriais

Os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez têm, neste momento, cerca de 80 elementos (incluindo uma escola de estagiários). Destes, cerca de 25 são mulheres. "Os bombeiros merecem este gesto no Carnaval porque só quem anda aqui percebe o serviço que esta gente presta e ao que se sujeita. A fatura mais cara é paga pelas famílias", sublinhou o comandante.

O quartel encontra-se atualmente em obras de requalificação e é para essa intervenção que a verba angariada no Carnaval será canalizada. As obras de ampliação do quartel, que tiveram financiamento e foram orçadas em mais de meio milhão de euros, estão concluídas.

"Agora falta reabilitar uma parte do quartel existente, numa obra a cargo da Associação. Contamos com o apoio da Câmara, mas o orçamento é de cerca de 300 mil euros", informou Filipe Guimarães, salientando que "os Arcos de Valdevez são o concelho mais difícil do distrito de Viana do Castelo, por ser o maior em termos de área e de combate a incêndios florestais, nomeadamente na área do Parque Nacional Peneda Geres".

Outra das áreas que dá mais dores de cabeça ao comandante é o combate a incêndios industriais, uma vez que em Arcos de Valdevez estão localizadas empresas que "são autênticas bombas-relógio", por lidarem com químicos. "Para essas realidades estamos a zeros porque não temos nenhum carro direcionado para combate a incêndios industriais. Temos seis ou sete empresas no concelho que requerem uma especial atenção", alertou.