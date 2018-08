Camião de biomassa incendeia-se na EN101

Idalina Casal Hoje às 13:34 Facebook

Um camião de transporte de biomassa incendiou-se, esta sexta-feira, na estrada nacional 101, em Prozelo, Arcos de Valdevez. O alerta foi dado às 11.31 horas.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, o camião estava vazio e parado na berma da estrada quando começou a arder. "O condutor parou o camião na berma com os quatro piscas ligados e quando deu por ela estava a arder. Pode ter sido algum curto-circuito ou sobreaquecimento de alguma instalação elétrica", considerou.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a zona do motor do veículo estava tomada pelas chamas, "mas a rápida intervenção dos operacionais, impediu que o camião ficasse destruído porque foi feito um ataque logo com espuma", salientou o comandante.

Para o local foram mobilizados 13 elementos apoiados por quatro viaturas. O trânsito chegou a estar cortado enquanto decorriam as operações de combate ao fogo.