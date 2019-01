Capotamento em Arcos de Valdevez faz três feridos

Andreia Fernandes Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O capotamento de um veículo ligeiro, na freguesia de Tabaçô, em Arcos de Valdevez, causou, ao início da tarde desta quarta-feira, três feridos ligeiros.

A viatura acidentada circulava numa estrada com declive acentuado quando, segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, a condutora terá deixado o "carro ir abaixo". "Atrapalhou-se" e o veículo acabou por deslizar sem controlo e capotar, disse a mesma fonte.

As três vítimas são mulheres com 50, 57 e 59 anos. Foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado por volta das 14.20 horas. Para o local, seguiram 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez com seis viaturas, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e ainda a GNR, num total de 21 operacionais na ocorrência, de acordo com os dados do site da Proteção Civil.