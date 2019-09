Carro com quatro jovens despista-se, cai em ravina e provoca incêndio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:55 Facebook

Uma viatura com quatro jovens, com idades na casa dos 20 anos, caiu esta tarde, pouco depois das 14 horas, numa ravina com seis metros, em Pacô, Arcos de Valdevez, provocando ferimentos graves em dois deles.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, o carro que circulava na Estrada Municipal 530, que liga a sede daquele município a Vale, entrou em despiste numa das muitas curvas da via, em Água Levada, "provavelmente devido ao piso escorregadio, provocado pela chuva".

"A viatura caiu na ravina, deu três ou quatro cambalhotas e só parou quando embateu contra um pinheiro, a cerca de seis metros de desnível da estrada. Incendiou-se e provocou incêndio florestal", declarou Filipe Guimarães, referindo que as quatro vítimas, uma rapariga e três rapazes, foram transportados para o Hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo. "Dois deles ficaram em estada grave", adiantou, acrescentando que, devido ao acidente, a EM530 esteve cortada ao trânsito cerca de três horas.