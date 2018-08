Dois incêndios mobilizam quase 150 bombeiros em Arcos de Valdevez e Ponte da Barca

Idalina Casal Hoje às 21:40 Facebook



Quase 150 bombeiros estão a combater, esta sexta-feira, dois fogos florestais em Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), "não há habitações em risco".

O primeiro incêndio a deflagrar foi no Lugar das Cunhas, freguesia do Soajo, em Arcos de Valdevez, cujo alerta foi dado às 18.21 horas. O declive acentuado do terreno está a revelar-se o principal obstáculo para os operacionais que se encontram mobilizados neste incêndio que está com duas frentes ativas.

Pelas 18.37 horas foi dado outro alerta de incêndio florestal para o lugar de Parada, na freguesia de Lindoso, no concelho vizinho de Ponte da Barca. Neste fogo estão mobilizados mais de meia centena de operacionais.