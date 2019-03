Eles fizeram para elas panados com arroz de feijão

Andreia Alexandra Fernandes Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 250 mulheres sentaram-se à mesa para desfrutar de um almoço preparado por mais de meia centena de homens, na freguesia de Prozelo, em Arcos de Valdevez. É já uma tradição, que tem por objetivo homenagear as mulheres da freguesia.

O menu incluía caldo verde, arroz de feijão e panados, tudo preparado numa cozinha improvisada, e, segundo um dos responsáveis pela confeção do almoço, José Carlos Faria, a preparação foi feita com apenas uma semana de antecedência. "Fizemos cerca de 500 panados, que são mais ou menos 35 quilos de carne, e 25 quilos de arroz para este almoço que oferecemos às mulheres. É um evento feito para assinalar a data mas, acima de tudo, serve para chamarmos a atenção para um dos temas do momento, que é a violência doméstica", afirma José Carlos Faria.

À mesa, Custódia Botelho, com 95 anos, diz que não pode perder um almoço destes e que o importante é que a "refeição seja boa". Já Julieta Fernandes afirma que não concorda com a comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Algo errado?

"Se este dia existe, só nos pode levar a pensar que algo está errado. Há cada vez mais desigualdade, embora tentem corrigir. Nota-se a nível salarial, nos casamentos, com os casos de violência doméstica. Este almoço é uma forma de convívio agradável", afirma.

Segundo o presidente da Junta de Prozelo, Martinho Pedreira, é esta preocupação que também motiva os homens da freguesia, entre os oito e os 80 anos, a continuarem a realizar o almoço e a passarem a ideia de igualdade numa tarefa doméstica que foi sempre associada às mulheres, como é o caso da cozinha.

A iniciativa deste ano teve ainda um cariz solidário. Por cada inscrição, um euro reverteu a favor da Cruz Vermelha de Arcos de Valdevez, para apoiar as vítimas de violência doméstica.