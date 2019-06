Homem cai de telhado e fica ferido com gravidade em Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:32 Facebook

Um homem de 72 anos ficou em estado grave após os cair de um telhado com a altura de oito metros em Couto, Arcos de Valdevez, esta terça-feira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 17.04 horas. A vítima encontrava-se a trabalhar na cobertura de uma habitação no Lugar de Caminho da Fonte, quando caiu.

O homem foi socorrido por três operacionais dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, que tiveram o apoio da ambulância de Suporte Imediato de Vida local, e depois transportado para o hospital de Viana.

A GNR tomou conta da ocorrência.