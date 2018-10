Idosa cai em lareira e fica com mais de 60% do corpo queimado

Idalina Casal Hoje às 15:23 Facebook

Um mulher de 80 anos ficou com mais de 60% do corpo queimado, depois de ter caído sobre uma lareira a arder, esta quinta-feira, no lugar de Bostelinhos, em Cabana Maior, Arcos de Valdevez.

"A senhora estava a queimar lixo numa lareira em casa e caiu sobre a mesma. O vestido começou a arder e ela ficou com mais de 60% do corpo queimado", explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, indicando que o acidente aconteceu no final da manhã.

A gravidade das queimaduras obrigou ao acionamento de um helicóptero do INEM que transportou a vítima para a unidade de queimados. "Ela deverá ir para o Hospital da Prelada, no Porto, que é quem recebe os queimados no Norte", indicou.

Prestaram auxílio elementos da viatura médica de emergência e reanimação de Viana do Castelo e da ambulância de suporte imediato de vida de Arcos de Valdevez.