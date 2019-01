Idoso atingido com água quente só pediu socorro um dia depois

Andreia Fernandes Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 70 anos foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo esta quarta-feira de manhã com queimaduras graves na cara e nos braços.

Na terça-feira, uma panela de água quente terá escorregado das mãos do homem e caído sobre a sua cara e braços.

Mas a vítima apenas pediu socorro aos bombeiros de Arcos de Valdevez na manhã desta quarta-feira, tendo sido transportado pelo SIV, ambulância de Suporto Imediato de Vida, para Viana do Castelo.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, o homem correu risco de vida ao não ter pedido socorro no próprio dia, pois poderia ter asfixiado com o inchaço das queimaduras.